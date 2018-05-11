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05. 11. 2018

Смерть Гандзюк: СМИ сообщили новые детали

Клинической причиной смерти активистки, сотрудницы Херсонской мэрии Екатерины Гандзюк стал отрыв тромба. Об этом в понедельник, 5 ноября, пишет The Newsroom.

Как сообщается, тромб под коленом образовался после предпоследней операции.

"Отец Екатерины Гандзюк, который является врачом, и постоянно находился вместе с дочкой, обращал внимание медработников больницы на то, что этот тромб необходимо удалить. За несколько дней до смерти активистке сделали еще одну операцию, после чего тромб сдвинулся с места", - пишет СМИ.

Была ли причиной смерти Гандзюк халатность врачей, должна показать экспертиза.

По данным The Newsroom, на 95% пострадавших участков тела активистки последнее время было зафиксировано поверхностное заживление. Более того, ранее не транспортабельной Екатерине было разрешено выехать на лечение за границу, и проводить ее реабилитацию согласились в Австрии. Деньги на лечение якобы были уже собраны, а контракт с австрийцами подписан.

Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, умерла в больнице 4 ноября. В ряде городов Украина прошли митинги-реквиемы, посвященные Гандзюк.

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Источник: korrespondent.net

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