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05. 11. 2018

У овец, умиравших в порту Черноморска, не нашли опасных болезней

Госпродпотребслужба получила предварительные результаты исследований овец, которых турецкая сторона вернула в Украину. Об этом в понедельник, 5 ноября, информирует пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сейчас животные содержатся на территории Тульчинского филиала ГП Ветсанзавод (Винницкая область).

"Результаты лабораторных исследований крови свидетельствуют о том, что таких опасных инфекционных болезней как ящур, оспа, блутанг у овец не обнаружено", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

Вместе с этим, лабораторные исследования показали наличие в четырех животных заболевания инфекционным эпидидимитом.

"В соответствии с требованиями действующей Инструкции о мерах профилактики и ликвидации бруцеллеза животных, подлежат сдаче на убой все животные, которые дали положительную реакцию на данное заболевание. Исследования на другие заболевания продолжаются", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 6 октября из Украины в Турцию отправили грузовик с около 300 овцами. Уже 12 октября их вернули обратно. Официально Турция не объяснила причину возвращения овец. Груз находился в таможенной зоне.

Позже Госпродпотребслужба приняла решение об утилизации животных. Поэтому зоозащитники начали блокировать выезд фуры в Винницкую область.

Овец после протестов привезли в Тульчин Винницкой области и выгрузили для обследования. За время содержания в контейнерах умерли 54 животных. Их утилизируют.

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Источник: korrespondent.net

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