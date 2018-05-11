Лента RSS
Подписаться на ленту
05 ноября 2018, понедельник, 22:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
05. 11. 2018

Швейцария выдала Украине подозреваемого в мошенничестве на 800 млн гривен

В Украину из Швейцарии экстрадирован гражданин, который разыскивался за мошенничество в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в понедельник, 5 ноября.

"Завершена процедура экстрадиции из Швейцарской Конфедерации в Украину гражданина, который разыскивался за совершение мошенничества в особо крупных размерах, повлекшее материальный ущерб на общую сумму 799,3 млн гривен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации в октябре решил выдать указанное лицо Украине.

"5 ноября гражданин принят украинскими правоохранителями и передан органу досудебного расследования. Сейчас в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия", – добавили в надзорном ведомстве.

Cмотрите фотогалерею: Швейцария выдала Украине подозреваемого в мошенничестве на 800 млн гривен

Ранее в октябре из Черногории экстрадировали украинку, которую подозревают в легализаци и более 1,6 млрд гривен доходов, полученных преступным путем. Тогда речь шла о фигурантке дела о "газовых схемах" народного депутата Александра Онищенко.

Ранее стало известно, что Украина просит Францию об экстрадиции "умершего" коррупционера, который жил в Европе на широкую ногу. На его имущество стоимостью более 4,6 млн евро был наложен арест, включая замок, автомобиль Rolls Royce Phantom и три картины Сальвадора Дали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.