Супрун рассказала о пользе и вреде углеводов

Углеводы являются необходимым компонентом нашего рациона, который дает организму энергию и силы. Об этом в понедельник, 5 ноября, исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, углеводы бывают простые - обычный сахар (в пирожных, конфетах), фруктоза и сахароза (в фруктах и овощах), лактоза (в молочных продуктах), и сложные - это крахмал. Сложные углеводы, как отметила Супрун, есть в картофеле, хлебе, рисе, макаронах и крупах.

"Вредят простые углеводы - в добавленном сахаре (который в сладостях или тот, который мы сами добавляем в блюда). Они вызывают сильные колебания глюкозы в крови. Когда ее слишком много, то выделяется гормон инсулин, и тогда глюкоза покидает кровоток, откладывается в печени, мышцах и жировой ткани в виде запасов - гликогена и жира", - отметила и.о. главы Минздрава.

Именно поэтому, по ее словам, важно следить за уровнем потребления таких сахаров. Средняя суточная норма добавленных сахаров должна быть не более 32-50 граммов.

Супрун также отметила, что если заниматься физическими нагрузками незадолго до поедания сладкого или после, то большинство сахара поглотят именно мышцы и меньше жира образуется на внутренних органах.

Супрун подчеркнула, что никакие диетические рекомендации не советуют полного отказа от углеводов, а ограничения касаются только добавленных сахаров. В то же время, фрукты, которые являются источником простых сахаров, крахмалистые овощи, бобовые, цельнозерновые злаки рекомендуют как основу рациона. Длительные безуглеводные диеты не признаны здоровыми и полезными для широкого круга людей.

"Важно понимать, что лучший путь к здоровому весу и такому же самочувствию - сбалансированное питание. Суровые пищевые ограничения не дадут желаемого эффекта. Когда закончится диета - уже придется бороться с неоправданно сильным аппетитом и потерянный вес быстро вернется. А организм испытает сильный стресс", - резюмировала Супрун.

Ранее Супрун рекомендовала заниматься йогой и рассказала, как правильно чихать.

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Источник: korrespondent.net