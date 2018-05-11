Стрельба в Луцке: озвучена основная версия

Одна из основных версий смертельной стрельбы на автомойке в Луцке - бандитские разборки. Об этом в понедельник, 5 ноября, заявил Александр Климовский, заместитель начальника ГУНП в Волынской области и начальник следственного управления, информирует пресс-служба полиции.

В области введен план Сирена, задействованы подразделения из других областей.

"Предварительно есть информация, кто стрелял и был участником. Работаем над тем, чтобы их задержать", - отметил начальник ГУНП в области Петр Шпига.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных статьей о хулиганстве, о покушении на совершение преступления, а также об умышленном убийстве.

Преступникам грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее появилась информация, что в конфликте со стрельбой в Луцке приняли участие около 15 человек.

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Источник: korrespondent.net