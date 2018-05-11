Лавров оценил убытки ЕС от санкций против России

Убытки стран Евросоюза от антироссийских санкций оцениваются в сумму более чем в 100 млрд евро. Такую цифру озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС в понедельник, 5 ноября.

"Цифры потерь государств Евросоюза от санкций называются различные, – сказал он в интервью испанской газете El Pais. – По некоторым оценкам, речь идет о сумме, значительно превышающей 100 млрд".

Лавров утверждает, что санкции европейских стран против Россия были введены по прямой указке США. "Примечательно, что сами американцы при этом убытков не несут", – считает он.

Лавров добавил, что состояние отношений между РФ и ЕС не может считаться нормальным.

"Мифическая "российская угроза" навязывается европейцам, по большей части, извне", – добавил он и отметил, что "объективно санкции не выгодны ни России, ни Евросоюзу".

"Важно, чтобы это понимание пришло, наконец, к европейским политикам, – сказал Лавров. – Мы неоднократно говорили о готовности отменить (российские) контрмеры. Но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, который пошел на раскручивание санкционной спирали".

Ранее стало известно, что в Евросоюзе идет обсуждение введения новых санкций против России из-за кибератак. Об этом заявила федеральный министр Австрии по делам Европы, миграции и иностранных дел Карин Кнайссль.

Также в октябре Европарламент принял резолюцию, которой призывает усилить санкции в отношении России из-за ситуации в Азовском море.

На это в МИД России заявили, что Запад пытается разыграть очередную "пропагандистскую карту".

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Источник: korrespondent.net