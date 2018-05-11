В Ивано-Франковске серийного "минера" отправили в психбольницу

Ивано-Франковский городской суд применил принудительную госпитализацию в психиатрическое учреждение к местному жителю, который пять раз давал заведомо ложные сообщения о минировании.

Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook в понедельник, 5 ноября.

По его данным, Ивано-Франковская местная прокуратура поддержала обвинение в уголовном производстве о совершении 38-летним жителем Ивано-Франковск преступлений, предусмотренных ч.1, ч.2 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва).

"Установлено, что этот местный житель 29 января 2018 года пять раз заведомо ложно сообщил о подготовке взрывов, угрожающих гибелью людей и другими тяжелыми последствиями на территории Ивано-Франковска ", – говорится в сообщении.

Постановлением Ивано-Франковского городского суда обвиняемый признан виновным и, учитывая характер и тяжесть заболевания обвиняемого, к нему применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение.

Напомним, 1 ноября в Киеве задержали "минера" Бессарабского рынка. Им оказался 26-летний мужчина, ранее судимый за незаконное обращение с оружием и боеприпасами. На момент сообщения о "минировании" он находился в состоянии алкогольного опьянения, внятно объяснить свои действия не смог.

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Источник: korrespondent.net