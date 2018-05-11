Трамп поставил под сомнение встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп не уверен в том, что встретится с президентом России Владимиром Путиным в Париже. Об этом глава Белого дома сказал журналистам, сообщает ТАСС в понедельник, 5 ноября.

"Мы пока ни о чем не договорились. Мы не знаем, будет ли это подходящим местом. Я буду в Париже по другой причине", – сказал Трамп.

Он спрогнозировал, что встреча с Путиным может состояться на саммите G20, который пройдет 30 ноября – 1 декабря в столице Аргентины – Буэнос-Айресе.

"Но мы встретимся на G20 и, возможно, у нас будут встречи после этого, возможно, большое количество встреч, – отметил Трамп. – Поладить с Россией, Китаем и остальными было бы хорошей вещью, я говорю это уже давно, так что у нас полно встреч".

"Но я не уверен в том, что у нас будет встреча в Париже. Возможно, что нет", – резюмировал президент США.

Кремль оперативно отреагировал на слова Трампа. Спикер президента РФ Дмитрий Песков в комментарии Интерфаксу сказал, что в Париже "скорее всего обстоятельной встречи не получится".

"График многостороннего мероприятия, посвященного 100-летию окончания Первой мировой войны, не позволяет такую встречу провести", – сказал Песков.

Поэтому, по его словам, "Путин и Трамп смогут пересечься "на ногах" и определиться, когда они встретятся в полноформатном варианте".

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп планируют встретиться 11 ноября в Париже, где пройдут мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. Позже стало известно, что в столицу Франции приедет президент Украины Петр Порошенко.

Также в Кремле заявляли, что встреча Трампа и Путина в Буэнос-Айресе еще согласовывается. "Примерное время встречи трудно сказать, даже невозможно пока", – сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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Источник: korrespondent.net