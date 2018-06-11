В аэропорту Праги задержали нардепа Лозового

Чешская полиция задержала в аэропорту Праги нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщил Олег Ляшко в Facebook.

"Со слов самого Андрея, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового "обменяли" в одном из киевских обменников. Валютных кидал сейчас уже ищет наша полиция, потому что "обменник" исчез", − написал Ляшко.

Позже сам Лозовой уточнил, что стал жертвой валютных аферистов.

"Был в Праге. Хотел купить в duty free подарок маме и оказалось, что деньги фальшивые. Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их изготовлению − меня задержали", − подчеркнул нардеп.

Он отметил, что провел в полицейском отделении восемь часов, но в результате чешские правоохранители разобрались, что он не совершал преступление и сам является потерпевшим.

Напомним, в октябре прошлого года Лозового избили во Львовской области, куда он приехал на встречу с избирателями. В полиции рассказали, какие купюры подделывают чаще

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Источник: korrespondent.net