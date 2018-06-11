Лента RSS
Подписаться на ленту
06 ноября 2018, вторник, 03:21
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
06. 11. 2018

Российский Су-27 перехватил самолет ВМС США

Командование Военно-морских сил США сообщило что в понедельник, 5 ноября, российский истребитель Су-27 совершил опасные маневры в непосредственной близости от американского самолета-разведчика EP-3 Aries II над Черным морем.

"Взаимодействие было признано небезопасным из-за того, что Су-27 совершил скоростной пролет непосредственно перед самолетом, подвергая риску пилотов и экипаж", − говорится в сообщении ВМС США.

После этого, по данным американской стороны, Су-27 еще раз пролетел вблизи EP-3 с применением форсажа.

"Экипаж EP-3 сообщил о турбулентности после первого взаимодействия и колебаниях от второго. Продолжительность перехвата составила около 25 минут", − отметили военные США.

В Минобороны РФ заявили, что перехват был безопасным.

В ведомстве уточнили, что Су-27 приблизился к американскому самолету на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопроводил, не допуская нарушения границы воздушного пространства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.