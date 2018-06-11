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06. 11. 2018

Трамп сообщил, когда назовет имя нового постпреда США в ООН

 
Президент США Дональд Трамп пообещал назвать имя нового постпреда США в ООН до конца текущей недели. Об этом он заявил журналистам в понедельник, 5 ноября, пишет The New York Times.
 
"Я сделаю объявление до конца недели", − ответил Трамп на вопрос о том, кто займет должность постпреда США.
 
На прошлой неделе американский лидер сообщил, что рассматривает кандидатуру официального представителя Госдепа Хизер Науэрт на эту должность. А ранее в СМИ появилась информация, что пост может занять американский посол в Канаде Келли Крафт.
 
Напомним, действующий постоянный представитель США в ООН, Никки Хейли подала в отставку в начале октября. 
 
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Источник: korrespondent.net

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