Трамп сообщил, когда назовет имя нового постпреда США в ООН

Президент США Дональд Трамп пообещал назвать имя нового постпреда США в ООН до конца текущей недели. Об этом он заявил журналистам в понедельник, 5 ноября, пишет The New York Times.

"Я сделаю объявление до конца недели", − ответил Трамп на вопрос о том, кто займет должность постпреда США.

На прошлой неделе американский лидер сообщил, что рассматривает кандидатуру официального представителя Госдепа Хизер Науэрт на эту должность. А ранее в СМИ появилась информация, что пост может занять американский посол в Канаде Келли Крафт.

Напомним, действующий постоянный представитель США в ООН, Никки Хейли подала в отставку в начале октября.

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Источник: korrespondent.net