В США начался суд над мексиканским наркобароном Коротышкой

В Нью-Йорке в понедельник, 5 ноября, начался судебный процесс в отношении наркобарона Хоакина Гусмана, более известного как Коротышка. Его экстрадировали из Мексики в США около двух лет назад.
Суд начал поиски двенадцати присяжных, которым предстоит решить судьбу Коротышки.
В их отношении усилены меры безопасности, в частности, имена членов коллегии присяжных останутся в тайне.
Непосредственно начало судебного процесса запланировано на 13 ноября: в этот день прокурор зачитает вступительную речь.
По оценкам судьи Брайана Когана, процесс над Гусманом, обвиняемом в торговле наркотиками, отмывании денег, похищениях и убийствах, может затянуться на месяцы.
Последние два года Коротышка содержался в одиночной камере в федеральной тюрьме Нью-Йорка.
Если суд признает мексиканского наркобарона виновным, ему грозит пожизненное тюремное заключение. Сам Гусман отрицает свою вину.
В Мексике ему дважды удалось сбежать из тюрьмы максимально строгого режима.
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Источник: korrespondent.net
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