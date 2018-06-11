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06. 11. 2018

В США начался суд над мексиканским наркобароном Коротышкой

В Нью-Йорке в понедельник, 5 ноября, начался судебный процесс в отношении наркобарона Хоакина Гусмана, более известного как Коротышка. Его экстрадировали из Мексики в США около двух лет назад.

Суд начал поиски двенадцати присяжных, которым предстоит решить судьбу Коротышки.

В их отношении усилены меры безопасности, в частности, имена членов коллегии присяжных останутся в тайне.

Непосредственно начало судебного процесса запланировано на 13 ноября: в этот день прокурор зачитает вступительную речь.

По оценкам судьи Брайана Когана, процесс над Гусманом, обвиняемом в торговле наркотиками, отмывании денег, похищениях и убийствах, может затянуться на месяцы.

Последние два года Коротышка содержался в одиночной камере в федеральной тюрьме Нью-Йорка.

Если суд признает мексиканского наркобарона виновным, ему грозит пожизненное тюремное заключение. Сам Гусман отрицает свою вину.

В Мексике ему дважды удалось сбежать из тюрьмы максимально строгого режима.

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Источник: korrespondent.net

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