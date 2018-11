США призвали наказать виновных в смерти Гандзюк

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт выразила соболезнования родным и близким чиновницы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк, которая скончалась в больнице. Об этом она написала в Twitter.



"Нападения на украинское гражданское общество должны прекратиться. Ответственные за организацию и осуществление этой ужасной атаки должны быть преданы суду", − подчеркнула Науэрт, добавив к своей записи хэштеги #мовчання_вбиває и #хтозамовив.

The U.S. extends its deepest condolences to the family and friends of #KaterynaHandziuk. Attacks on #Ukraine’s civil society must stop. Those responsible for ordering and committing this horrific attack must be brought to justice. #мовчання_вбиває #хтозамовив