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06. 11. 2018

В Сирии погибли шесть наемников ЧВК Вагнера − СМИ

В Сирии в результате взрыва погибли шесть наемников российской частной военной компании Вагнера. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщила Новая газета со ссылкой на источник.

Также о гибели шести россиян в Сирии сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

По имющимся данным, взрыв произошедшегол в бывшем здании сирийской криминальной полиции, расположенном на трассе Дамаск − Дейр-эз-Зор. Всего погибли 11 человек, включая пять бойцов сирийской правительственной армии.

По информации источника Новой газеты, в здании полиции расположено одно из подразделений  5-го корпуса сирийской правительственной армии, "укомплектованного сирийскими добровольцами и усиленного российскими "военными советниками".

Напомним, в апреле СБУ обнародовала имена наемников ЧВК Вагнера, котоорые были тайно переправлены на крейсере Варяг в Сирию. 

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Источник: korrespondent.net

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