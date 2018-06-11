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06. 11. 2018

Хан: Переговоры о вступлении Турции в ЕС нужно прекратить

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан высказался за окончательное прекращение переговоров о вступлении Турции в Евросоюз.

Членство Турции в ЕС не представляется реалистичным в обозримом будущем, заявил Хан в интервью газете Die Welt, опубликованном во вторник, 6 ноября.

"В долгосрочной перспективе для Турции и Евросоюза было бы честнее пойти другими путями и прекратить переговоры", − подчеркнул еврокомиссар.

В частности, Хан напомнил о скептических высказываниях французского президента Эмманюэля Макрона по поводу шансов на достижение прогресса в переговорах. По его словам, это "вопрос порядочности − беспокоиться о прозрачных взаимоотношениях".

Решение по поводу предполагаемого отзыва у Турции статуса кандидата на вступление в Евросоюз принимают государства-члены ЕС. До последнего момента большинство стран ЕС не поддерживало идею прекращения переговоров.

При этом процесс практически зашел в тупик: в июне было принято решение о приостановлении переговоров о вступлении Турции в ЕС.

Критику Запада снискали, прежде всего, отход Анкары от верховенства закона в стране, ситуация с правами человека и свободой выражения мнений, преследования журналистов, правозащитников и ученых.

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Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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