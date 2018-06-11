Короля Бельгии обязали пройти тест на отцовство

Апелляционный суд Брюсселя в понедельник, 5 ноября, постановил, что монарху Альберту Второму в течение трех месяцев надлежит пройти тест на установление отцовства по требованию его предполагаемой внебрачной дочери Дельфины Боэль. Об этом сообщает Reuters.

Ранее суд признал, что юридический отец 50-летней художницы Боэль не является ее биологическим отцом.

В случае установления родства, женщина сможет претендовать на титул принцессы и все привилегии, положенные членам королевской семьи.

Напомним, Боэль более десяти лет добивается своего признания. В 2013 году 84-летний монарх отрекся от престола в пользу старшего сына Филиппа, сохранив титул короля, но утратив юридическую неприкосновенность.

Мать художницы, баронесса Сибилл де Селис Лонгшам, долгое время скрывала от дочери, кто ее отец и лишь в возрасте 18 лет Дельфина узнала, что она внебрачный ребенок монарха.

Связь бывшего тогда принцем Альберта и баронессы продолжалась 16 лет, однако, уже став королем, Дельфину он так и не признал.

Ранее житель Испании Хавьер Санчес после проведения ДНК-теста доказал, что является сыном певца Хулио Иглесиаса.

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Источник: korrespondent.net