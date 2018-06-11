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06. 11. 2018

Итоги 05.11: Санкции против Ирана и армия в топ-10

 
Вступили в силу санкции США против Ирана
 
США возобновили санкции против Ирана, снятые в 2015 году. Меры затронут банковский и нефтяной сектор страны и могут окончательно парализовать иранскую экономику.
 
Вашингтон уверен, что после введения санкций экспорт нефти из Ирана будет полностью прекращен. Исключения временно действуют для восьми стран − Китая, Индии, Южной Кореи, Турции, Италии, Греции, Японии и Тайваня.
 
Корреспондент.net разбирался в подробностях ситуации.
 
Армия Украины попала в топ-10 в Европе
 
Издание Business Insider включило украинскую армию в десятку сильнейших в Европе.
 
Вооруженные силы Украины оказались на десятом месте списка сильнейших армий на континенте с оборонным бюджетом на уровне 4,88 миллиарда долларов.
 
Обнародована официальная причина смерти активистки Гандзюк
 
На странице сообщества Хто замовив Катю Гандзюк? в Facebook появилась информация о причинах смерти смерти советницы мэра Херсона.
 
Отмечается, что Гандзюк скончалась из-за полиорганной недостаточности и химических ожогов после нападения с использованием серной кислоты.
 
В РФ оценили убытки ЕС от санкций против России
 
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что убытки стран Евросоюза от антироссийских санкций оцениваются в сумму более чем в 100 миллиардов евро.
 
Долг Газпрома Нафтогазу увеличился на 400 миллионов долларов
 
Главный исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что за четыре месяца претензии украинской компании к российскому Газпрому по новым искам в Стокгольмском арбитраже увеличились до 12 миллиардов долларов.
 
В НБУ назвали риски для роста инфляции
 
Темпы роста реальной зарплаты в Украине опережают темпы роста производительности труда, что приводит к сохранению фундаментального давления на инфляцию.
 
Для нивелирования влияния этого фактора на цены необходимо придать дополнительный импульс для переориентации потребления на сбережение.

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Источник: korrespondent.net

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