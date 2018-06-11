Итоги 05.11: Санкции против Ирана и армия в топ-10

Вступили в силу санкции США против Ирана

США возобновили санкции против Ирана, снятые в 2015 году. Меры затронут банковский и нефтяной сектор страны и могут окончательно парализовать иранскую экономику.

Вашингтон уверен, что после введения санкций экспорт нефти из Ирана будет полностью прекращен. Исключения временно действуют для восьми стран − Китая, Индии, Южной Кореи, Турции, Италии, Греции, Японии и Тайваня.

Корреспондент.net разбирался в подробностях ситуации.

Армия Украины попала в топ-10 в Европе

Издание Business Insider включило украинскую армию в десятку сильнейших в Европе.

Вооруженные силы Украины оказались на десятом месте списка сильнейших армий на континенте с оборонным бюджетом на уровне 4,88 миллиарда долларов.

Обнародована официальная причина смерти активистки Гандзюк

На странице сообщества Хто замовив Катю Гандзюк? в Facebook появилась информация о причинах смерти смерти советницы мэра Херсона.

Отмечается, что Гандзюк скончалась из-за полиорганной недостаточности и химических ожогов после нападения с использованием серной кислоты.

В РФ оценили убытки ЕС от санкций против России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что убытки стран Евросоюза от антироссийских санкций оцениваются в сумму более чем в 100 миллиардов евро.

Долг Газпрома Нафтогазу увеличился на 400 миллионов долларов

Главный исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко сообщил, что за четыре месяца претензии украинской компании к российскому Газпрому по новым искам в Стокгольмском арбитраже увеличились до 12 миллиардов долларов.

В НБУ назвали риски для роста инфляции

Темпы роста реальной зарплаты в Украине опережают темпы роста производительности труда, что приводит к сохранению фундаментального давления на инфляцию.

Для нивелирования влияния этого фактора на цены необходимо придать дополнительный импульс для переориентации потребления на сбережение.

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Источник: korrespondent.net