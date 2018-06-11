Саудовская Аравия запустила первый ядерный реактор

В Саудовской Аравии наследный принц Мухаммад бин Салман запустил первый в своей стране ядерный исследовательский реактор. Это часть плана диверсификации энергетической системы королевства, сообщает со ссылкой на государственные СМИ во вторник, 6 ноября, Радио Свобода.

В частности, указано, что запущенный 5 ноября реактор есть среди 16, которые, ссылаясь на постоянное развитие ядерной энергетики Ирана, Саудовская Аравия планирует построить в течение следующих двух десятилетий. Стоимость этого проекта составляет 80 миллиардов долларов.

"Несмотря на то, что Эр-Рияд подчеркивает необходимость диверсификации ориентированной на добычу нефти и газа экономики королевства, ядерные планы вызвали обеспокоенность на Западе относительно возможности ядерной эскалации между двумя ближневосточными конкурентами", - пишет издание.

Эр-Рияд, как и Тегеран, настаивает, что его целью является развитие мирных ядерных технологий. Однако в марте принц Мухаммед предупредил, что если Иран будет развивать ядерное оружие, его страна также это сделает.

Известно, что после этого США объявили о выходе из заключенной 2015 года ядерной сделки с Ираном, а Тегеран заявил, что дальше будет выполнять это соглашение, если оно будет предоставлять экономические выгоды от отмены международных санкций в обмен на ограничение ядерной деятельности. Но ведущие иранские чиновники также угрожали выйти из соглашения, если США введут санкции против экономики Ирана, которые усложнят торговлю с остальным миром.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия является "очень важным союзником" США.

Также сообщалось, что правительство Германии со времени инаугурации в марте санкционировало поставки вооружений Саудовской Аравии на сумму в 254 млн евро.

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Источник: korrespondent.net