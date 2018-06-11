В Киевской области на пожаре погибли три человека

В Киевской области в результате пожара в жилом доме погибли три человека, среди них двое детей. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает пресс-центр ГСЧС.

"6 ноября в 1:01 в г. Узин Белоцерковского района, в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли три человека (из них два ребенка 2016 и 2017 г. р.). В 3:47 пожар ликвидирован на площади 64 м2", - говорится в сообщении.

Как доложили в ведомстве, к тушению привлекались 14 пожарных и две единицы техники Госслужбы.

Ранее в Киевской области в селе Чепилиевка Белоцерковского района на пожаре погибла 55-летняя женщина и ее 14-летний сын.

Также сообщалось, что в Днепре в результате пожара в многоэтажном доме погибли 3 человека, еще один ребенок получил ранения.

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Источник: korrespondent.net