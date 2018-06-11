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06. 11. 2018

Facebook удалил более 100 аккаунтов перед выборами в Конгресс США

Администрация социальной сети Facebook накануне промежуточных выборов в США заблокировала 115 подозрительных аккаунтов. Об этом сообщает компания в своем блоге.

Согласно сообщению, аккаунты были заблокированы после того, как американские правоохранители указали на связь этих страниц с иностранными государствами. Внутреннее расследование выявило, что 30 аккаунтов Facebook и 85 учетных записей Instagram могли быть вовлечены в скоординированную деятельность.

"Мы немедленно заблокировали эти аккаунты и сейчас проводим более детальное расследование", - заявили в Facebook.

Также сообщается, что большинство сообщений от подозрительных аккаунтов в Facebook были на русском и французском языках, а в Instagram - преимущественно на английском. В компании отметили, что в обычной ситуации перед заявлением более тщательно проанализировали бы данные, однако решили обнародовать информацию о важных фактах, потому что до выборов осталось немного времени.

Ранее Facebook удалил 82 поддельных аккаунта в соцсети и Instagram, созданных в Иране с целью политической дезинформации других пользователей.

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Источник: korrespondent.net

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