В Праге назвали мост в честь украинского диссидента Василия Макухи, который совершил акт самосожжения в знак протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками. Открытие моста и таблички в честь диссидента состоялось 5 ноября на улице Украинской, сообщает Радио Свобода.

В мероприятии приняли участие посол Украины Евгений Перебийнис, сенатор Рената Хмелова, первый заместитель администрации района от Партии пиратов Яна Комрскова, директор Института по исследованиям тоталитарных режимов Зденек Газдра и активисты.

У Празі урочисто відкрили пам‘ятну табличку дисиденту Василю Макуху. #Чехія #Прага #Макух pic.twitter.com/B9blwtPsTi — Serhii Stetsenko (@stetsenko_s) 5 ноября 2018 г.

Отметим, решение назвать пешеходный мост через реку Ботич в районе Вршовице именем Макуха одобрил городской совет Праги в мае 2018 года.

В Париже умер писатель и диссидент Анатолий Гладилин

Напомним, 7 июля 2018 года умер украинский диссидент и политик времен СССР Левко Лукьяненко на 89-м году жизни.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net