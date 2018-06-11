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06. 11. 2018

В Праге назвали мост в честь украинского диссидента

В Праге назвали мост в честь украинского диссидента Василия Макухи, который совершил акт самосожжения в знак протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками. Открытие моста и таблички в честь диссидента состоялось 5 ноября на улице Украинской, сообщает Радио Свобода.

В мероприятии приняли участие посол Украины Евгений Перебийнис, сенатор Рената Хмелова, первый заместитель администрации района от Партии пиратов Яна Комрскова, директор Института по исследованиям тоталитарных режимов Зденек Газдра и активисты.

У Празі урочисто відкрили пам‘ятну табличку дисиденту Василю Макуху. #Чехія #Прага #Макух pic.twitter.com/B9blwtPsTi

— Serhii Stetsenko (@stetsenko_s) 5 ноября 2018 г.

Отметим, решение назвать пешеходный мост через реку Ботич в районе Вршовице именем Макуха одобрил городской совет Праги в мае 2018 года.

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Напомним, 7 июля 2018 года умер украинский диссидент и политик времен СССР Левко Лукьяненко на 89-м году жизни.

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Источник: korrespondent.net

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