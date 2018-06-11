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06. 11. 2018

Отложить встречу Трамп-Путин попросил Макрон - СМИ

Встреча президента США Дональда Трампа его российского коллеги Владимира Путина в Париже сорвалась из-за обращения французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом во вторник, 6 ноября, пишет Коммерсантъ со ссылкой на информированный европейский дипломатический источник.

Собеседник издания объяснил, что Макрон не захотел, чтобы российско-американский саммит затмил мероприятия, которые пройдут в Париже и будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны.

"Пока все задаются вопросом, с чем связано изменение формата встречи Путина и Трампа в Париже, которую анонсировали после визита Джона Болтона в Россию, и придумывают ответы в стиле высокой политики, все оказалось банально: Эмманюэль Макрон попросил Москву и Вашингтон не проводить полноформатные переговоры в Париже, чтобы они не "затмили" подготовленные Елисейским дворцом мероприятия и встречи. Буквально так это и было сформулировано. Казалось бы, в 2018 году сложно представить, что стиль "Король-солнце" еще жив. Но, как говорится, "се ля ви", - приводит издание слова источника.
 
Как известно, Путин и Трамп планировали встретиться 11 ноября в Париже. Но накануне Трамп засомневался, что встреча в Париже состоится. 
 
Ожидается, что полноформатная встреча состоится в на саммите G-20 в Буэнос-Айресе.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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