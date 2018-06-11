Дату последнего слова Януковича в суде назвали официально

В официальной газете Кабинета министров обнародована судебная повестка по вызову беглого президента Виктора Януковича на заседание для оглашения последнего слова 19 ноября. Повестка от Оболонского райсуда Киева опубликована в Правительственном курьере во вторник, 6 ноября.

При этом в повестке говорится, что Януковичу разрешено участвовать в суде по видеоконференцсвязи.

Среди уважительных причин отсутствия на заседании:

- содержание под стражей Януковича;

- отсутствие его по месту жительства вследствие командировки или путешествия;

- смерть его родственников или тяжелая болезнь.

"Также препятствием для прибытия в суд могут быть обстоятельства непреодолимой силы (эпидемия, военные события, стихийные бедствия и т. д.)", – сказано в документе.

Ранее Янукович подтвердил готовность выступить на судебном процессе в Оболонском райсуде Киева в режиме видеоконференции.

Напомним, прокурор просит для Януковича 15 лет лишения свободы по делу о госизмене.

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Источник: korrespondent.net