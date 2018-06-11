В Казахстане мужчина "воскрес" через два месяца после похорон

В Казахстане местный житель Айгали Супугалиев вернулся домой через два месяца после "своих" похорон. Комиссия центра судебных экспертиз министерства юстиции страны проведет проверку этого инцидента, сообщает во вторник, 6 ноября, РИА Новости.

Отмечено, что в июне 63-летний мужчина ушел из дома и не вернулся. Через некоторое время его родных вызвали в морг и предъявили тело. Из-за разложения распознать его не удалось, однако генетическая экспертиза показала, что с вероятностью 99,92% тело принадлежит их родственнику, после чего его похоронили. Однако в конце октября Супугалиев внезапно вернулся домой.

"Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан создал комиссию по делу Айгали Супугалиева, который вернулся домой через два месяца после своей официальной смерти", - говорится в сообщении.

Сам Супугалиев рассказал, что летом на рынке познакомился с человеком, который уговорил его поработать в крестьянском хозяйстве в одном из районов области.

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Источник: korrespondent.net