Лента RSS
Подписаться на ленту
06 ноября 2018, вторник, 13:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
06. 11. 2018

В Казахстане мужчина "воскрес" через два месяца после похорон

В Казахстане местный житель Айгали Супугалиев вернулся домой через два месяца после "своих" похорон. Комиссия центра судебных экспертиз министерства юстиции страны проведет проверку этого инцидента, сообщает во вторник, 6 ноября, РИА Новости.

Отмечено, что в июне 63-летний мужчина ушел из дома и не вернулся. Через некоторое время его родных вызвали в морг и предъявили тело. Из-за разложения распознать его не удалось, однако генетическая экспертиза показала, что с вероятностью 99,92% тело принадлежит их родственнику, после чего его похоронили. Однако в конце октября Супугалиев внезапно вернулся домой.

"Центр судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан создал комиссию по делу Айгали Супугалиева, который вернулся домой через два месяца после своей официальной смерти", - говорится в сообщении.

Сам Супугалиев рассказал, что летом на рынке познакомился с человеком, который уговорил его поработать в крестьянском хозяйстве в одном из районов области.

Ранее жительница Казахстана Мухтабар Тораева показала бороду, которую растила 35 лет и ни разу не брила.

Также сообщалось, что в Казахстане на правозащитницу завели дело после посещения Европарламента.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.