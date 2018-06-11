В Минске представлен новый замглавы ОБСЕ в Украине

На встрече подгруппы по безопасности в Минске во вторник, 6 ноября, представлен новый первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон. Об этом сообщает Интерфакс.

"Группа по безопасности открыла переговоры в Минске. В начале встречи группы по безопасности координатор и глава СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан представил своего нового первого заместителя - Марка Этерингтона, который, по его словам, имеет большой опыт в мониторинге вооруженных конфликтов и за ситуацией в Донбассе следит с начала с 2014 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 октября пост первого замглавы СММ ОБСЕ в Украине покинул Александр Хуг, который на последнем брифинге в Киеве выразил убеждение, что конфликт на Донбассе не является замороженным и его можно решить.

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Источник: korrespondent.net