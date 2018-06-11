В Раду вызвали правоохранителей для отчета по убийству Гандзюк

Парламент вызвал правоохранителей для отчета в Верховной Раде по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и расследованию нападений на гражданских активистов. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает РБК-Украина.
Отмечено, что для приглашения правоохранителей Раде было необходимо 150 голосов.
"В связи с трагической смертью Екатерины Гандзюк и необходимостью тщательного расследования этого преступления по предложению руководителей фракций предлагается пригласить на пленарное заседание Верховной Рады сегодня руководителей правоохранительных органов и заслушать их информацию о состоянии расследования нападений на общественных активистов. Предлагается пригласить руководство Национальной полиции, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины", - сказал спикер парламента Андрей Парубий.
В итоге решение об отчете руководства правоохранительных ведомств в Раде поддержали 222 депутата.
Предполагается, что отчет правоохранителей состоится в 12:30 вторника.
Напомним, 4 ноября стало известно о смерти активистки Катерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой.
Позже в полиции подтвердили факт смерти и сообщили предварительную причину смерти.
Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать виновных в смерти херсонской активистки.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость