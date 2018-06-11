В Раду вызвали правоохранителей для отчета по убийству Гандзюк

Парламент вызвал правоохранителей для отчета в Верховной Раде по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и расследованию нападений на гражданских активистов. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает РБК-Украина.

Отмечено, что для приглашения правоохранителей Раде было необходимо 150 голосов.

"В связи с трагической смертью Екатерины Гандзюк и необходимостью тщательного расследования этого преступления по предложению руководителей фракций предлагается пригласить на пленарное заседание Верховной Рады сегодня руководителей правоохранительных органов и заслушать их информацию о состоянии расследования нападений на общественных активистов. Предлагается пригласить руководство Национальной полиции, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины", - сказал спикер парламента Андрей Парубий.

В итоге решение об отчете руководства правоохранительных ведомств в Раде поддержали 222 депутата.

Предполагается, что отчет правоохранителей состоится в 12:30 вторника.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти активистки Катерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой.

Позже в полиции подтвердили факт смерти и сообщили предварительную причину смерти.

Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать виновных в смерти херсонской активистки.

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Источник: korrespondent.net