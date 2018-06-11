Сторонник "ДНР" в Запорожской области получил три года тюрьмы

В Запорожской области сепаратиста "ДНР" приговорили к трем годам лишения свободы. Как сообщает пресс-центр СБУ во вторник, 6 ноября, мужчина вступил в ряды сепаратистов в 2014 году.

"Оперативники спецслужбы установили, что 22-летний уроженец Донецкой области в июне 2014 года вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, где принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции, в частности в террористической группировке Оплот, - сообщают правоохранители.

Он был задержан в январе 2017 года, когда приехал в Сумскую область навестить родных.

Токмацкий районный суд Запорожской области признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 260 УК Украины - создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности. Боевика приговорили к трем годам лишения свободы. Приговор уже вступил в силу.

Ранее в Луганской области вступил в законную силу обвинительный приговор Сватовского райсуда о заключении к четырем годам тюрьмы жителя Луганска, которого Служба безопасности Украины разоблачила в участии в "ЛНР".

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Источник: korrespondent.net