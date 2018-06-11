На границе с Польшей в грузе торфа нашли 17 тысяч пачек сигарет

В пункте пропуска Краковец пограничники и сотрудники таможни выявили в грузе фуры тайник с большим количеством контрабандных табачных изделий. Сигареты маскировали под топливные брикеты. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что в пункт пропуска грузовик прибыл сегодня после полуночи. За рулем автомобиля находился 53-летний житель Львовской области, который перевозил в Чехию топливные торфяные брикеты.

В ходе проверки правоохранители выяснили, что среди настоящих топливных брикетов находится также много специально изготовленных муляжей, внутри которых - пачки сигарет.

После разгрузки и полной проверки автомобиля таможенники обнаружили 16 600 пачек контрабандных сигарет (более 33 ящиков). Объяснить происхождение нелегального товара водитель не смог.

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Напомним, в Краматорске ГФС обнаружила крупный склад контрабандных сигарет.

Ранее в Черновицкой области пограничники недалеко от границы остановили конный караван, которым нарушители пытались переместить сигареты в Румынию.

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Источник: korrespondent.net