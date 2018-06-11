Украина договорилась о покупке ударных беспилотников - СМИ

Украина договорилась о покупке турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina. Об этом во вторник, 6 ноября сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на свои источники в оборонном ведомстве.

Отмечается, что соответствующее соглашение было подписано во время визита президента Петра Порошенко 3-4 ноября в Турцию. В подписании соглашения приняли участие министр обороны Украины Степан Полторак, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський и глава Укроборонпрома Павел Букин.

Отмечается, что переговоры о покупке этих беспилотников продолжались около двух лет. За это время представители Министерства обороны Украины посещали Турцию и знакомились с различными этапами испытаний Bayraktar TB2.

Bayraktar TB2 побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных БЛА по продолжительности полета. Так во время тестовых полетов в июне и августе 2014 году на высоте восемь км он находился в небе 24 часа 34 минуты.

Также идут переговоры относительно локализации части производства оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 на мощностях ГП Антонов, входящая в состав концерна Укроборонпром.

Напомним, 4 ноября Петр Порошенко посетил производство компании Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в производстве мощных беспилотных авиационных комплексов.

Сообщалось также, что украинская и турецкая стороны в рамках официального визита президента Петра Порошенко в Стамбул подписали ряд двусторонних документов.

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Источник: korrespondent.net