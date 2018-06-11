В Николаеве полицейскому при составлении протокола сломали челюсть

В Николаеве пассажир автомобиля Infiniti во время составления админпротокола ударил полицейского и сломал ему челюсть. Как сообщает местное издание Новости-N со ссылкой на источник в прокуратуре, автомобиль полицейские остановили ночью из-за того, что не горели лампочки освещения номерного знака.

При общении с водителем патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

"В ходе составления протокола водитель начал громко, в нецензурной форме, выражать свое недовольство, проявлять агрессию в отношении патрульных. Он вел себя настолько агрессивно, что ему пришлось надеть наручники. Когда полицейские надевали наручники водителю, к ним неожиданно подскочил пассажир Infiniti и ударил наклонившегося патрульного ногой в лицо", – сообщил собеседник издания.

После этого полицейские задержали как водителя, так и пассажира и доставили их в Центральный райотдел полиции.

"В результате инцидента старший лейтенант полиции К. получил перелом челюсти и был госпитализирован. В отношении 19-летнего жителя г. Николаева И., ударившего полицейского, открыто уголовное производство", – добавляет СМИ.

Ранее на Харьковском шоссе в Киеве автомобиль сбил полицейского.

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Источник: korrespondent.net