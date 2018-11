В американском штате Луизиана пронеслись торнадо

В американском штате Луизиана в понедельник, 5 ноября, пронеслись минимум два торнадо. Соответствующие видео опубликованы в соцсети Тwitter.

По данным The Weather Channel, торнадо повредили два дома, почти 3000 потребителей остались без электроэнергии.

Breaking: A confirmed tornado has hit Natchitoches, Louisiana. pic.twitter.com/h4h7vSeUKP — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 5 ноября 2018 г.

Another incredible view of the tornado in Natchitoches, Louisiana. pic.twitter.com/wiNgpf1UxK — WeatherNation (@WeatherNation) 5 ноября 2018 г.

Tornado Today in Natchitoches, Louisiana.

More Bad Weather Expected Tonight and Tomorrow in The South.#Tornadoespic.twitter.com/c3cstJsZ0U — ~Marietta️ (@MariettaPosts) 5 ноября 2018 г.

JUST IN: This video shows a tornado near Natchez and Natchitoches, Louisiana close to 5 PM CST Monday. UPDATES on https://t.co/UuvcZBi8AI pic.twitter.com/pDJvMhJvYl — AccuWeather (@accuweather) 6 ноября 2018 г.

Intense time lapse of swirling vortices in a Louisiana tornado earlier today. pic.twitter.com/MQwfVtcUok — WeatherNation (@WeatherNation) 6 ноября 2018 г.

Ранее в Австралии пронесся торнадо. Смерч повредил дома, уничтожил урожай.

Также сообщалось, что на юго-восток Канады обрушился торнадо. Без электричества остались более 170 тысяч зданий.

