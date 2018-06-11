Утонувшее судно и лопнувший банк: в Иране рассказали, кто попал под санкции

Под американские санкции против Ирана попали банк, который прекратил свою работу шесть лет назад и затонувший танкер. Об этом вечером в понедельник, 5 ноября, сообщил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф на своей странице в Twitter.

"В ходе отчаянной психологической операции по расширению списка подсанкционных иранских компаний (...) США ввели санкции против банка, который закрылся шесть лет назад, и корабля, гибель которого в прошлом году широко освещалась на телевидении", - написал Зариф.

По данным иранских СМИ, в список санкций в частности, вошел иранский нефтяной танкер Санчи. В начале января 2018 года у берегов Китая он столкнулся с гонконгским сухогрузом, после чего горел на протяжении недели и затонул. В результате погибли 32 члена экипажа.

Кроме того, в список вошел иранский Tat Bank, закрытый в сентябре 2012 года.

Жесткие санкции США. Экономику Ирана парализует

Как известно, 5 ноября вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они затронули банковский и нефтяной сектор страны.

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Источник: korrespondent.net