На месте обрушения дома в Марселе нашли тело

На месте обрушение домов в центре Марселя обнаружили тело погибшего мужчины, поисковая операция продолжается. Об этом сообщает RFI во вторник, 6 ноября.

На руинах одного из полуразрушенных зданий обнаружили тело мужчины. Также сообщается, что спасатели продолжают поиски до восьми человек, которые могли оказаться под завалами. Местные власти не исключают, что число жертв инцидента будет расти.

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Напомним, инцидент произошел утром 5 ноября на улице Обань в центральной части Марселя. По первоначальной информации спасательных служб, два человек получили незначительные травмы. Также уточнялось, что аварийное здание нередко использовали бездомные в качестве убежища. По информации АР, один из домов был пятиэтажным, другой имел шесть этажей.

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Источник: korrespondent.net