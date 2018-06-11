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06. 11. 2018

В США отчеканили монету в честь встречи Трампа и Путина с тремя ошибками

В честь летней встречи американского и российского президентов в США изготовили памятную монету, содержащую надписи на английском и русском языках, причем, в русском тексте допущены три ошибки. Монета выставлена на продажу в интернет-магазине Белого дома.

На одной стороне монеты изображены лидеры государств на фоне флагов, на другой - хельсинский кафедральный собор, рядом с которым проходили переговоры, и надписи на русском языке с ошибками ("ддипломатическая история", "новое эра" и "Хельписнкий саммит").

 

Напомним, встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп общались тет-а-тет более двух часов, а позже приняли участие в переговорах в расширенном составе. 

Позже стало известно, что американский лидер пригласил Путина приехать в США.

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Источник: korrespondent.net

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