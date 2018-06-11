Порошенко заявил о 20 версиях по делу Гандзюк

В расследовании убийства активистки Екатерины Гандзюк рассматривается более 20 версий. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил президент Петр Порошенко, передает Интерфакс-Украина.

"Хочу заявить, что ни одна версия (а их сегодня больше 20) не будет отброшена. Каждая будет очень тщательно исследована с соблюдением процедуры следствия", - сказал Порошенко.

Он заявил, что больше всех заинтересован, чтобы убийство Гандзюк было раскрыто, а убийцы, организаторы и заказчики "понесли необходимую ответственность".

Порошенко подчеркнул, что выступления представителей правоохранительных органов в парламенте должны продемонстрировать, что "власть решительно настроена на то, чтобы привлечь к ответственности преступников и убийц, кем бы они ни были".

При этом он указал, что политические спекуляции на этой теме не прояснят ситуацию, а еще больше ее запутают. "Я призываю и провластные, и оппозиционные силы не бросаться голословными аргументами и, не дай бог, не делать пиар на крови. Мы, наоборот, должны сейчас все объединиться и обеспечить, чтобы расследование было эффективным, справедливым и прозрачным, быстрым, таким, которое вызывает доверие общества. Другого пути у нас просто нет", – сказал он.

"Никому не будет позволено, используя эту ситуацию, дестабилизировать ситуацию в стране", - заверил Порошенко.

В то же время, Порошенко заявил, что по информации правоохранителей убийство Гандзюк в значительной мере раскрыто, но не до конца. "Найден убийца, помощники, которые признались, задержан организатор ", - сказал президент.

Вместе с тем он подчеркнул, что не считает, что это преступление раскрыто до конца.

Ранее стало известно, что из-за убийства Гандзюк подал в отставку генпрокурор Юрий Луценко. Об этом он заявил во время выступления в парламенте.

Напомним, о смерти Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, стало известно 4 ноября.

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Источник: korrespondent.net