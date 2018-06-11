В МинВОТ заявили о хакерских атаках на официальный сайт

На официальный сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в течение 2 - 3 ноября была осуществлена ​​хакерская атака, в результате которой неизвестные получили доступ к панели управления сайтом. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает пресс-служба МинВОТ.

"Используя возможности панели управления, были модифицированы некоторые страницы сайта МинВОТ для распространения спам-контента. Сейчас атаку удалось остановить. Доступ к панели управления сайтом ограничен, модифицированные страницы восстановлены до последней сохраненной версии. Проводится анализ потерянной информации", - говорится в сообщении.

По данным министерства, это уже не первые попытки злоумышленников. В течение нескольких месяцев хакеры неоднократно пытались взломать пароли к аккаунтам в социальных сетях ведомства.

"Сейчас мы почти восстановили работу сайта и просим следить за обновлением информации на сайтах Министерства в социальных сетях Facebook и Twitter", - резюмировали в МинВОТ.

Ранее Международная федерация футбола сообщила, что в результате кибератаки хакеры незаконно получили доступ к данным организации.

Также сообщалось, что МИД Словакии испытало масштабную кибератаку, целью которой было получение данных и документов из компьютерной сети ведомства.

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Источник: korrespondent.net