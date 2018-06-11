Депутаты-миллионеры получают в Раде компенсацию за аренду жилья – СМИ

Компенсацию из бюджета Украины за аренду жилья получают 170 народных депутатов, из которых 120 являются официальными миллионерами, а минимум 25 имеют жилье в столице или ближайшем пригороде. Об этом заявили авторы программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Авторы сюжета напомнили, что на ежемесячную компенсацию в 20 тысяч гривен, согласно принятому ими же закону, могут рассчитывать депутаты, у которых нет жилья в столице и 30 километрах вокруг нее.

Однако среди получателей компенсаций, помимо депутатов с миллионными цифрами сбережений в декларациях, журналисты нашли официальных владельцев жилья в столице или 30-километровой зоне вокруг Киева.

В своей программе журналисты приводят ряд примеров таких депутатов. Так, по их данным, 20 тысяч гривен компенсации в месяц за аренду жилья получает бывший член Партии регионов, а ныне участник депутатской группы Воля народа Игорь Молоток, который вместе с семьей задекларировал 20 миллионов гривен сбережений и лично владеет загородным домом в селе Романков в пригороде Киева, а на его жену записана столичная квартира площадью 150 квадратных метров.

Усадьба нардепа Игоря Молотка

У депутата от Народного фронта Владимира Шкварилюка также нашлась квартира в Киеве, приобретенная в середине 2016 года. По его словам, с тех пор в ней продолжается ремонт, поэтому депутат вынужден арендовать жилье и получать компенсацию.

У члена Оппозиционного блока Дмитрия Колесникова и его жены нашли две квартиры по 250 кв. м в столичном доме возле Национального антикоррупционного бюро. При этом депутат утверждает, что живет в Кривом Роге, а на заседания Рады ездит в Киев, где живет в гостинице.

Еще один получатель компенсации за аренду - экс-регионал, а ныне член партии Возрождение Евгений Геллер, который владеет целым имением с собственным парком в Козине под Киевом.

Имение Евгения Геллера в Козине

Также журналисты нашли группу получателей компенсаций, у которых недвижимость оформлена на родственников. Здесь одним из ярких примеров назвали народного депутата от БПП Руслана Демчака. Пригородный особняк с бассейном и спортивной площадкой, которым пользуется нардеп, записан на его отца, бывшего учителя физкультуры.

Домом с бассейном официально владеет бывший учитель физкультуры

Другой получатель, депутат от Народного фронта Максим Поляков и фигурант "янтарного дела", живет в пентхаусе площадью 227 кв. м в столичном жилом комплексе Кристалл Парк. Официально квартира принадлежит сестре народного избранника.

На родственников киевские квартиры записаны и у других народных избранников: Вадима Нестеренко (БПП), Антона Киссе (Возрождение), Виталия Барвиненко (Возрождение), Станислава Березкина (депутатская группа Воля народа), Игоря Бриченко (Народный фронт) Александра Долженкова (Оппозиционный блок), Юрия Одарченко (Батькивщина), Ивана Рыбака (БПП), Владислава Севрюкова (БПП), Олега Мусия (внефракционный).

В аппарате Верховной Рады ситуацию объясняют тем, что проверка наличия недвижимости в собственности депутата или его семьи не предусмотрена – для получения компенсации достаточно справки из гостиницы или от арендодателя.

"Предоставление народным депутатам справок от гостиницы или владельца жилья для отчетности о потраченных средствах, а также проведения проверок Управлением делами Аппарата Верховной Рады законом о статусе народного депутата не предусмотрено", - цитируют журналисты первого заместителя руководителя аппарата Верховной Рады Петра Боднара.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в отношении одного из народных депутатов открыто уголовное производство по факту выведения 20 миллионов долларов из государственного банка путем злоупотребления служебным положением.

В Раде растет количество депутатов-прогульщиков

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Источник: korrespondent.net