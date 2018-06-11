Началось голосование на выборах в Конгресс США

На Восточном побережье США открылись избирательные участки в рамках промежуточных выборов в Конгресс. Позже голосование начнется и в других частях США, пишет Интерфакс во вторник, 6 ноября.

Отмечается, что досрочно на выборах проголосовали порядка 35 млн американцев, что местные СМИ расценивают как признак предстоящей высокой явки. В 2014 году на промежуточных выборах досрочно проголосовали 20 млн человек.

На выборах будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Помимо этого, будут избраны губернаторы в 36 штатах.

По оценкам агентства Bloomberg, у демократов больше шансов на то, чтобы получить большинство в нижней палате Конгресса, нежели в Сенате. Опрос телеканала CNN показывает, что демократам, вероятно, удастся обеспечить себе большинство в палате представителей и получить 225 из 435 мест.

В том случае, если Демократической партии удастся получить большинство хотя бы в одной из палат Конгресса, это позволит им ограничивать политические полномочия президента-республиканца Дональда Трампа, не давая ход многим его проектам.

По мнению наблюдателей, эти выборы станут индикатором отношения американцев к действующему президенту.

Ранее в США заявляли, что в выборы могут вмешаться Китай, Россия, Северная Корея и Иран, но спецслужбы не выявили незаконного вмешательства в систему голосования.

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Источник: korrespondent.net