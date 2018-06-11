"Заказать" Гандзюк могли 12 человек - Луценко

Следствие рассматривает 12 человек, которые могли быть заказчиками нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом во время выступления в парламенте во вторник, 6 ноября, заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает УНН.

По его словам, большинство подозреваемых по делу активистки признали свою вину и дали показания.

"Гражданин Торбин, 1977 года рождения, рассматривается следствием как организатор преступления и находится в СИЗО, гражданин Горбунов, 1991 года рождения, гражданин Вишневский, 1990 года рождения, гражданин Гравчук, 1995 года рождения и гражданин Васинович, 1994 г. р. Все подозреваемые являются участниками АТО, один из них тяжело ранен. Большинство из задержанных, а именно четыре человека, дали признания своего участия в преступлении, и указали на роли всех участников. В связи с этим следствие обоснованно считает организатором преступления гражданина Торбина, а других лиц - исполнителями", - заявил Луценко.

Как доложил генпрокурор, проверяя версии, следствием было проведено 367 допросов "всех лиц, причастных к этой группе и по другим версиям".

"Было проведено 21 экспертизу. Сегодня мы имеем подозрения относительно 12 человек, которые предположительно были заказчиками этого преступления. Сама Гандзюк говорила о части из них во время допроса следователем... На данный момент мы считаем почти доказанной, за исключением окончательных экспертиз, вину исполнителей и организаторов", - сообщил Луценко.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти активистки Катерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой.

Позже в полиции подтвердили факт смерти и сообщили предварительную причину смерти.

Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать виновных в смерти херсонской активистки.

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Источник: korrespondent.net