На Закарпатье застрелилась женщина

В Мукачево Закарпатской области застрелилась 39-летняя женщина. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает во вторник, 6 ноября, Mukachevo.net.

Указано, что 4 ноября около 17:30 правоохранителям поступило сообщение из приемного отделения Мукачевской районной больницы о том, что к ним была доставлена женщина, 1979 года рождения, жительница Мукачево с ранением в голову.

"Предварительно следственно-оперативная группа выяснила, что женщина выстрелила себе в голову из травматического пистолета", - говорится в сообщении.

Известно, что сейчас выясняется происхождение оружия и проводится проверка по данному факту. Также были назначены экспертизы.

Ранее в военном учебном центре Десна в Черниговской области застрелился военнослужащий срочной службы.

Также сообщалось, что на Закарпатье мужчина застрелился из собственного ружья.

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Источник: korrespondent.net