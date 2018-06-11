В Раде недостаточно голосов для отставки Луценко

Коалиция не будет поддерживать отставку генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом во вторник, 6 ноября, заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко с трибуны парламента, сообщает ЛБ.

"Никакая временная следственная комиссия не имеет права, не имеет механизма, не имеет инструментария забирать на себя функции правоохранительных органов. Мы - провластная коалиция - не поддержим отставку Юрия Луценко. Тут, я думаю, говорю не только свою позицию, но и позицию моих коллег по коалиции", - сказала Геращенко.

Также Геращенко призвала политиков не пиариться на смерти активистки Екатерины Гандзюк, а правоохранительные органы - завершить расследования нападений на активистов.

По просьбе Геращенко в Раде поставили на рейтинговое голосование вопрос о возможности отставки Луценко.

По итогам голосования 38 парламентариев проголосовали "за", 116 - "против".

Напомним, 6 ноября, выступая с докладом по расследованию дела активистки Гандзюк, генпрокурор Юрий Луценко заявил о намерении подать в отставку. Также он заявил, что "заказать" Гандзюк могли 12 человек.

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Источник: korrespondent.net