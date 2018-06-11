G7 призывает Украину найти убийц Гандзюк

В Большой семерке (G7) призывают Украину найти заказчиков и исполнителей нападения на активистку Екатерину Гандзюк. Об этом во вторник, 6 ноября, заявил канадский глава группы поддержки послов G7 в своем микроблоге в Twitter.

В сообщении выражаются соболезнования семье и друзьям погибшей, а также говорится о том, что заказчики и исполнители таких преступлений должны предстать перед судом.

"Мы глубоко обеспокоены ростом насилия в отношении активистов гражданского общества. Заказчики и исполнители таких нападений должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти активистки Катерины Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой.

А 6 ноября, выступая в Верховной Раде с докладом по ходу расследования о нападении на Гандзюк, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что подаст в отставку. Впрочем, вскоре вице-премьер Рады Ирина Геращенко заявила с трибуны парламента, что коалиция не даст своих голосов за отставку Луценко.

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Источник: korrespondent.net