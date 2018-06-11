Обыски у Бережной проводят по делу о госизмене

СБУ проводит обыски у ряда представителей общественной организации, в том числе у матери экс-народного депутата от Партии регионов Елены Бережной. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская, пишет Интерфакс-Украина во вторник, 6 ноября.

"СБУ проводит ряд обысков у членов пророссийской общественной организации в рамках уголовного производства ч.1 ст.109 и ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - сообщила Гитлянская.

Отвечая на вопрос о том, входит ли в список людей Бережная, она ответила утвердительно.

Также Гитлянская сообщила, что проводится обыск в одном из помещений, которое принадлежит экс-заместителю бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Ирене Кильчицкой. "Но это помещение арендует Бережная. К самой госпоже Кильчицкой претензий нет", - отметила спикер СБУ.

Позже пресс-центр СБУ сообщил, что в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 УК Украины, сотрудники СБУ проводят в Киеве ряд санкционированных следственных действий у лиц, содействовавших спецслужбам страны-агрессора в реализации плана дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.

"Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили, что одна из фигурантов дела систематически посещает РФ, где проводит встречи с бывшими украинскими высокопоставленными чиновниками, а также представителями государственных органов страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что по указаниям и при финансировании кураторов "общественный деятель" систематически организовывает и проводит в Киеве и областных центрах Украины акции протеста, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране. При этом никаких фамилий СБУ не указывает.

Как сообщалось, силовики несколько часов взламывали двери в квартиру Бережной, которая отказалась их впускать до прибытия адвокатов.

Напомним, Елену Бережную задержали во время акции Бессмертный полк в Киеве 9 мая. А 1 июня ее в собственной квартире в присутствии полицейских облили зеленкой.

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Источник: korrespondent.net