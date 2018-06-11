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06. 11. 2018

В РФ продлили арест обвиняемому в шпионаже украинцу

Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей гражданина Украины Константина Давыденко, обвиняемого в сборе и передаче украинским спецслужбам сведений о деятельности в аннексированном Крыму частей Росгвардии и Федеральной службы безопасности. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает во вторник, 6 ноября, Интерфакс.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении Давыденко срока ареста до 11 января", - сообщила агентству пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Она напомнила, что в связи с тем, что в материалах дела содержится гриф "секретно", заседание проходило в закрытом режиме.

В свою очередь в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что защита Давыденко обжаловала решение о продлении срока его ареста.

"Данная жалоба была оставлена ​​без удовлетворения, а постановление суда без изменения", - сказал представитель Мосгорсуда.

Напомним, Давыденко был задержан в Симферополе 11 февраля. По данным ФСБ, он "целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины становящие гостайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ и в отношении сотрудников ФСБ России". Его арестовали 12 февраля.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже. Если вина Давыденко будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет.

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Источник: korrespondent.net

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