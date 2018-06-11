Порошенко прокомментировал договор с Варфоломеем

Заключенное со Вселенским патриархатом Варфоломеем соглашение о сотрудничестве и взаимодействии выводит процесс создания независимой православной церкви Украины на финишную прямую. Об этом во вторник. 6 ноября, заявил президент Петр Порошенко, сообщает УНИАН.
По словам президента, власть укрепляет независимость Украины, в том числе и через создание единой поместной православной церкви.
"Это то, о чем большинство украинцев мечтали, надеялись, но точно не ожидали, что это будет возможно так быстро. Во время встречи с Вселенским патриархом был подписан документ, который выводит этот процесс на финишную прямую", - подчеркнул президент.
"Независимая церковь - это ключевой элемент государственной независимости. При этом мы четко отмечаем, что государство не должно и не будет вмешиваться в деятельность церкви, особенно иностранное государство-агрессор", - добавил он.
Напомним, во время визита в Стамбул Порошенко и патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом. По словам Порошенко, это соглашение завершает процесс предоставления томоса Украине, а, по словам патриарха Варфоломея, оно может ускорить этот процесс.
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Источник: korrespondent.net
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