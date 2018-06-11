Расследование дела против Омеляна завершено - СМИ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о завершении досудебного расследования по фактам возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает Интерфакс.
"Завершено расследование", - сообщили агентству.
Как пишут Українські Новини со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, после этого министру будет вручен обвинительный акт и дело передадут в суд.
Сроки передачи дела в суд собеседник издания не уточнил.
Как сообщалось, 13 сентября детективы НАБУ сообщили министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.
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Источник: korrespondent.net
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