Во Франции планировали покушение на Макрона

Во Франции задержали шесть человек, которые планировали нападение на президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщил телеканал BFM-TV во вторник, 6 ноября.

Как отмечает СМИ, сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции провели операции по задержанию в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель.

Силовики предполагают, что задержанные являются сторонниками радикальных взглядов и разработали "насильственный план" действий против президента Макрона.

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении задержанных, подозреваемых в создании преступной группировки.

Напомним, недавно Макрон сменил руководителей МВД, министерства сельского хозяйства, министерства культуры и министерства территориального единства.

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Источник: korrespondent.net