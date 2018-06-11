Лента RSS
Подписаться на ленту
06 ноября 2018, вторник, 18:15
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
06. 11. 2018

Во Франции планировали покушение на Макрона

Во Франции задержали шесть человек, которые планировали нападение на президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщил телеканал BFM-TV во вторник, 6 ноября.

Как отмечает СМИ, сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции провели операции по задержанию в департаментах Изер, Иль и Вилен и Мозель.

Силовики предполагают, что задержанные являются сторонниками радикальных взглядов и разработали "насильственный план" действий против президента Макрона.

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование в отношении задержанных, подозреваемых в создании преступной группировки.

Напомним, недавно Макрон сменил руководителей МВД, министерства сельского хозяйства, министерства культуры и министерства территориального единства.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.