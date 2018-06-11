Момент истины для Трампа. Выборы в Конгресс США

В США выборы. Республиканцы и демократы борются за большинство мест в Конгрессе. От итогов голосования зависит, какими будут следующие два года президентства Дональда Трампа. По сути, это как экзамен для действующего главы государства, вотум доверия, итоги его двухлетнего правления.

Поэтому Трамп нервничает и вспоминает все свои предвыборные обещания. Чтобы сдержать голодных и больных мигрантов отправляет к границам военный контингент, превышающей своей численностью американские силы в Ираке и Афганистане. Заявляет об отмене так называемого “права земли” – предоставления всем, родившимся в США младенцам, американского гражданства. Ну и конечно, жестко критикует оппонентов – демократов.

Корреспондент.net разбирался, чего ожидать от американских выборов, которые, кстати, уже стартовали.

Главные темы выборов

В последние недели главной новостью американских телеканалов стала история "каравана мигрантов", который медленно движется из Центральной Америки к южным границам США. Многотысячная колонна людей из испаноязычных Гватемалы, Гондураса и Сальвадора объединились, чтобы вместе пробиться через американскую границу и попросить Штаты об убежище. Многие из них путешествует семьями, вместе с детьми.

Трамп объявил, что будет считать проход каравана через границу "вторжением в США" и направил на юг страны подразделения американской армии.

Демократы продолжают обещать "экономику для людей", а республиканцы пугают зрителей "социалистическими" настроениями оппонентов.

Исход волеизъявления даст ответ: кого именно поддерживают в большей своей массе граждане США - сторонников снижения налогов, высылки иммигрантов и строительства стены с Мексикой или борцов за права женщин и сексуальных меньшинств, противников массовых депортаций и адептов контроля за оборотом огнестрельного оружия.

Прогнозы

Согласно исследованию компании SSRS, проведенному по заказу телеканала CNN, за демократов собираются проголосовать 55% избирателей. Разрыв с республиканцами больше 10% - поддержать партию президента Дональда Трампа готовы 42% респондентов. Более того, по данным SSRS, работу самого Трампа одобряют только 39%, а 55% опрошенных ею недовольны.

При этом в большинстве штатов разрыв между соперничающими кандидатами составляет пару процентов, показал опрос New York Times. Аналитический отдел New York Times, исходя из опросов, прогнозирует смену большинства в Палате представителей, сейчас в обеих палатах большинство контролируют республиканцы.

Хотя, есть и прогнозы, что партия Трампа все же сохранит большинство.

Сценарии

Один из вероятных вариантов развития событий - демократы получают большинство в палате представителей, республиканцы сохраняют за собой сенат.

При такой комбинации у Белого дома возникнут неизбежные сложности с принятием законодательных инициатив, которые требуют одобрения обеих палат парламента.

Демократы смогут блокировать проводимые администрацией Трампа реформы (в частности, в сфере налогов, миграции и системы здравоохранения), а также влиять на подписание международных договоров.

Газета The Washington Post не исключает, что реванш демократов может привести к ряду повесток в суд для сотрудников администрации Трампа или даже к началу его процедуры импичмента.

Украинский вопрос

Для Украины от победы одной из партий ничего не изменится. Традиционно привычным является обозначение: демократы больше настроены на компромисс с россиянами, республиканцы – это "партия ястребов". Но за последние годы эта расстановка изменилась. Украину поддерживают обе партии, а демократы сейчас даже более критично настроены по отношению к той же России, чем республиканцы.

В случае победы демократов в Палате представителей "российское расследование" станет главное темой для нее, заявила эксперт Брукингского института, профессор Алин Полякова, в комментарии BBC.

Интересные факты

Впервые в истории штата Аризона за кресло сенатора сражаются женщины: республиканка Марта Максалли (первая летчица, отправленная в зону боев на Восток после теракта 11 сентября) и демократка Кирстен Синема (единственный член Конгресса, которая заявила о своем атеизме).

Штат Джорджиа может возглавить кандидат от демократов Стейси Абрамс – и стать первой афроамериканской женщиной-губернатором, а Вермонт - демократка Кристин Холлквист, которая является трансгендером.

Также в Штатах придумали интересный метод привлечения молодежи на избирательные участки. Молодые люди на выборы ходят редко. Но не в штате Висконсин в этот раз. Там одновременно с выборами пройдет консультативный референдум по легализации марихуаны.

На сегодня 9 из 50 штатов позволили "рекреационное потребление" марихуаны и ее выращивание без цели продажи. Еще в 22 штатах ее покупка и применение разрешены только по медицинским предписаниям, с рецептом от врача.

Источник: korrespondent.net