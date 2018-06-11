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06. 11. 2018

Порошенко перед Парижем посетит Финляндию

Президент Украины Петр Порошенко 7-8 ноября посетит с рабочим визитом Финляндию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства во вторник, 6 ноября.

"По приглашению президента Европейской народной партии глава Украинского государства примет участие в конгрессе и выступит на расширенном саммите Европейской народной партии", - говорится в сообщении.

В рамках визита Порошенко запланировал встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском, президентом Финляндии Саули Ниинистьо, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом и другими лидерами институтов и государств-членов ЕС, входящих в Европейскую народную партию.

Отметим, на выходных Порошенко был с рабочим визитом в Стамбуле, а 11 ноября отправится в Париж, где пройдут мероприятия к столетию окончания Первой мировой войны.

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Источник: korrespondent.net

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