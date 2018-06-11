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06. 11. 2018

В Тернополе нашли мертвыми сотню птиц

Вдоль левого берега Тернопольского пруда, неподалеку от Билецкого моста, нашли погибших озерных чаек. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщил председатель общественной организации Противодействие коррупции и мониторинг экологии Скала Андрей Обьещик, информируют Новости ТТБ.

По его словам, на отрезке протяженностью 150 метров нашли около 100 погибших птиц.

Cмотрите фотогалерею: В Тернополе нашли мертвыми сотню птиц

Ранее в Киеве отравили диких уток.

Также сообщалось о массовой гибели диких птиц в Херсонской области.

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Источник: korrespondent.net

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