Вдоль левого берега Тернопольского пруда, неподалеку от Билецкого моста, нашли погибших озерных чаек. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщил председатель общественной организации Противодействие коррупции и мониторинг экологии Скала Андрей Обьещик, информируют Новости ТТБ.
По его словам, на отрезке протяженностью 150 метров нашли около 100 погибших птиц.
Cмотрите фотогалерею: В Тернополе нашли мертвыми сотню птиц
Ранее в Киеве отравили диких уток.
Также сообщалось о массовой гибели диких птиц в Херсонской области.
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Источник: korrespondent.net
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